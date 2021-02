Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Gerabronn: Brennendes Fahrzeug

Am Mittwochvormittag gegen 07:45 Uhr fing ein BMW in der Trüglestraße Feuer und brannte aus. Nach bisherigen Ermittlungen entfachte ein technischer Defekt die Flammen, die einen Sachschaden von etwa 2500 Euro verursachten. Die Feuerwehr Gerabronn war mit zwei Fahrzeugen und zehn Personen im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Ein angrenzender Zaun wurde durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Schwäbisch Hall: Schulgebäude beschmiert

Ein Schulgebäude in der Berliner Straße wurde am Mittwoch von einem Schmierfinken verunstaltet. Auf dem Dach des Gebäudes sprühte dieser verschiedene Symbole und verursachte dadurch Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

