Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Gartenhütte - Unfälle mit Radfahrer - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: PKW contra Traktor

Am Dienstag gegen 20 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Traktor mit Anhänger die Kreisstraße 2645 von Wittau in Richtung Lohr. Bei Weipertshofen kam dem Traktor ein 42-Jähriger mit seinem Opel Insignia entgegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam es auf der schmalen Straße zu einem Streifvorgang zwischen dem PKW und dem Anhänger des Traktors. Hierbei entstand an dem Opel ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Schwäbisch Hall: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Dienstag um 20:40 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem VW Golf die Raiffeisenstraße in Richtung Bühlertalstraße. Auf Höhe eines dortigen Autohauses fuhr er auf einen am Straßenrand stehenden Opel Omega auf und drückte dieses Fahrzeug gegen eine Blumenrabatte. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Daimler-Benz die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz nach der Kreuzung der Westumgehung wollte der Daimler-Fahrer von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Hierbei streifte er einen VW Golf eines 36-Jährigen, welcher bereits auf er rechten Spur fuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.

Fichtenberg: Radfahrer stürzt

Am Dienstag um 15:45 Uhr befuhr ein 77-jähriger Pedelec-Lenker die Rathausstraße abwärts. In einem Hofraum wollte der Senior wenden. Hierbei verkantete er seinen Fahrradlenker und stürzte. Der Radler, der keinen Helm trug, verletzte sich hierbei am Kopf. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwäbisch Hall: Radfahrer kollidieren

Am Dienstag um 14:50 Uhr befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Pedelec den Fußgängerweg der Raiffeisenstraße entgegen der regulären Fahrtrichtung. Auf Höhe der Abzweigung in die Binsenäckern wollte er auf den dortigen Radweg abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 21-jährigen Radfahrer. Beide Radler kamen hierbei zu Fall. Der 77-Jährige musste zur Überwachung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 09:30 Uhr, wurde eine Gartenhütte in der Einkornallee, auf dem Grundstück der Eisenbahn, aufgebrochen. Anschließend wurde aus der Hütte eine Motorsäge der Marke Stihl MS 260 im Wert von etwa 500 Euro entwendet.

Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Motorsäge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell