Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Ein 58-jähriger Smart-Fahrer fuhr am späten Dienstagabend gegen 22:30 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart entlang. Kurz vor dem Kappelbergtunnel wollte er noch einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Autofahrer überholen, bemerkte hierbei aber zu spät, dass im Tunnel die linke Fahrspur gesperrt war und kollidierte schließlich mit einer Warnwand im Tunnel. Der Sachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen Renault Twingo, der auf dem Besucher- und Mitarbeiterparkplatz des Rems-Murr-Klinikums in der Schlichtener Straße abgestellt war. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Winterbach: Unfall auf Parkplatz

Eine 59-jährige Jeep-Fahrerin sowie eine 83 Jahre alte Citroen-Fahrerin parkten am Dienstag gegen 14:50 Uhr zeitgleich rückwärts auf einem Parkplatz in der Ritterstraße aus. Beide übersahen jeweils das andere Auto, sodass es letztlich zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.

Schorndorf: 6000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, kurz vor 13:30 Uhr im Schornbacher Weg. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Lkw vom Hersteller Iveco wollte von einem Grundstück auf den Schornbacher Weg fahren und übersah hierbei den Mercedes eines 45-Jährigen, der die Straße entlangfuhr.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 11:30 Uhr und 12:50 Uhr einen in der Uhlandstraße geparkten VW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Vorfahrt missachtet

Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer wollte am Dienstag gegen 11:30 Uhr von der Blumenstraße nach links in die Salierstraße abbiegen und übersah hierbei den Renault Zoe eines 59-Jährigen, der die Salierstraße aus Richtung Schmiden kommend entlangfuhr. Der Renault wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beträgt ca. 13.000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 22:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag einen in der Rommelshausener Straße am Fahrbahnrand geparkten VW und fuhr danach weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel verursachte ein Lkw-Fahrer am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand. Der 54-Jährige fuhr die Landesstraße 1197 von Fellbach kommend in Richtung Hegnach entlang und ordnete sich an der Kreuzung L 1197 / Ludwigsburger Straße zunächst auf der Fahrspur für Linksabbieger ein. Als er anschließend nach rechts auf den Fahrstreifen in Richtung Hegnach wechseln wollte, übersah er den rechts neben ihm fahrenden Mercedes eines 63-Jährigen und stieß mit diesem zusammen.

Großerlach: Abbiegeunfall

Eine 53-jährige Polo-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 14.30 Uhr die B 14 zwischen Sulzbach und Großerlach. Beim Linksabbiegen auf die K 1813 übersah sie ein entgegengekommenes Motorrad und stieß mit diesem zusammen. Der 25-jährige Biker als auch die Unfallverursacherin wurden beim Unfall leicht verletzt. Der Motorradfahrer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell