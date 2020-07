Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Männer wollten Regenrinnen von Kirchengebäude stehlen

Recklinghausen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am frühen Montagnachmittag, gegen 14.25 Uhr, offensichtlich zwei Diebe verscheucht. Die Frau bemerkte auf der Salentinstraße zwei Männer an einer leerstehenden Kirche. Die Männer waren dabei, Regenrinnen vom Gebäude abzumontieren. Die Zeugin sprach die Beiden an, woraufhin sie dann mit Fahrrädern flüchteten. Anschließend wurde festgestellt, dass die Täter zuerst in das alte Kirchengebäude eingebrochen waren, um eine Leiter zu stehlen. Diese Leiter stand noch am Gebäude. Die mutmaßlichen Diebe konnten wie folgt beschrieben werden: 1) etwa 20 bis 30 Jahre alt, normale Statur, dunkle Haare und dunkle Kleidung. 2) etwa 50 Jahre alt, normale Statur, dunkle Haare und ebenfalls dunkel gekleidet. Die Männer sollen außerdem mit einem ost-europäischen Akzent gesprochen haben. Die Polizei sucht (weitere) Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

