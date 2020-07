Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Tatverdächtige Graffiti-Sprayer geschnappt

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 20:45 Uhr, wurden durch Zeugen Graffiti-Sprayer an einer neuen Schallschutzwand in der Nähe des Bahnübergangs Westerholter Straße / Kreuzweg gemeldet. Vor Ort konnten nach kurzer Flucht ein 24-Jähriger und ein 31-Jähriger aus Recklinghausen durch Polizeibeamte gestellt werden. In mitgeführten Rucksäcken konnten diverse Spraydosen aufgefunden werden. An zwei Graffiti war die Farbe noch frisch. Die Sachbeschädigungen erstrecken sich auf drei bis sechs Quadratmetern. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Strafanzeigen geschrieben. Ob ihnen weitere Graffiti zugeordnet werden können, ist Gegenstand der Ermittlungen.

