Bottrop

In der Nacht zu Sonntag gelangten unbekannte Täter über ein Küchenfenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Ostring. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zwischen Freitagvormittag und Freitagnachmittag brachen unbekannte Täter mit massiver Gewalt eine Wohnungstür an der Schützenstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Beute. Was genau entwendet wurde steht noch nicht fest.

Recklinghausen

Zwischen Freitagabend und heute 07:00 Uhr brachen unbekannte Täter einen Fiat Ducato an der Ludwig-Richter-Straße auf. Aus dem Firmenfahrzeug wurden diverse Werkzeugmaschinen und eine Leiter entwendet. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Im selben Zeitraum brachen unbekannte Täter in ein weiteres Firmenfahrzeug ein. Das Auto stand an der Feldstraße. Auch hier wurden diverse hochwertige Werkzeugmaschinen entwendet.

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte einen schwarzen Mercedes E500 an der Marienstraße im Stadtteil Süd auf. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz einer Tierfutter-Kette. Aus dem Fahrzeug bauten die Täter das Navigationssystem und den Airbag aus. An dem Fahrzeug entstand durch den Aufbruch etwa 500 Euro Sachschaden.

Gladbeck

In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter ein Motorrad an der Kirchhellener Straße im Stadtteil Alt-Rentfort. Die schwarze KTM Adventure war bereits für eine Tour gepackt. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter liegen nicht vor.

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines schwarzen VW Golf an der Europastraße ein. Aus dem Fahrzeug wurden der Airbag, Bedienelemente der Armatur, diverse Elektronik und das Radio entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Heute, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen goldenen Toyota Verso aus einem Parkhaus an der Friedrich-Ebert-Straße. Das Auto wurde mit amtlichen Kennzeichen der Stadt Gladbeck geführt. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Marl

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster und eine Notausgangstür einer Schule an der Hervester Straße auf. Dabei lösten sie Feueralarm aus. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden.

Am Montag, gegen 04:30 Uhr, schlugen Unbekannte eine Scheibe zu einem Büro an einer Gewerbeeinheit ein. In den Räumlichkeiten wurde eine Zwischentür aufgebrochen. Die Täter flüchteten mit einem Kaffeevollautomaten in unbekannte Richtung.

Herten

Am Samstag, zwischen Mitternacht und 05:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss an der Papst-Johannes-Straße. Aus dem Esszimmerbereich wurden zwei Geldbörsen entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Oer-Erkenschwick

Zwischen Sonntagnachmittag und heute 09:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei Fussballtore von einem Sportplatz am Nußbaumweg. Die Tore waren mit einer Kette gesichert. Hinweise liegen nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

