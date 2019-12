Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Trunkenheitsfahrt endet auf Rasthof

Iffezheim (ots)

Weil er die B3 in Richtung Hügelsheim mit einem defekten Reifen befuhr, fiel einem Zeugen am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr ein 53 Jahre alter Fahrer eines Gespanns auf. Da die Lauffläche des Reifens massiv abgefahren war, wurde die Polizei verständigt. Diese konnte das Gespann in Iffezheim fahrend auf der L75 kurz vor der Kreuzung K3760 antreffen und sicher zu einem nahegelegen Tankhof in Iffezheim manövrieren, um daraufhin eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Ein Wert von rund zwei Promille war das Ergebnis eines anschließenden Alkoholtests, weshalb dieser sich einer Blutprobe unterziehen musste. Der 53-Jährige durfte das Polizeirevier Rastatt um Führerschein und Fahrzeugschlüssel erleichtert wieder verlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell