Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusser pöbelte Passanten an

Neuss (ots)

Mit einem aggressiven Mann hatten es Polizeibeamte am Donnerstagabend (28.05.), gegen 22:00 Uhr, in der Neusser Innenstadt zu tun. Ein 39-Jähriger aus Neuss pöbelte am Hafenbecken im Bereich der Batteriestraße Passanten an. Dabei bedrohte er die Spaziergänger, wobei er nach deren Angaben auch ein Messer zückte und mit einem Spray sprühte.

Die Polizisten stellten den augenscheinlich stark angetrunkenen und aggressiven Mann zur Rede und fanden im weiteren Einsatzverlauf ein Tierabwehrspray.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Ordnungshüter den stark alkoholisierten Randalierer in Gewahrsam. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte der Neusser Kripo.

