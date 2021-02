Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug durch Holzlatten beschädigt - Unfallfluchten - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Reifen geplatzt - gegen Pfeiler gefahren

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße platzte am Pkw Seat einer 42-Jährigen am Dienstagmittag kurz nach 12 Uhr der vordere rechte Reifen. Hierdurch fuhr das Fahrzeug gegen einen Pfeiler, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Aalen: Sachbeschädigung

Bereits in der Nacht vom 12. auf den 13.01.2021 beschädigten Unbekannte an einem Gebäude in der Hardtstraße das Verbundglas einer Hauseingangstür.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Gabelstapler beschädigte ein 26-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr auf einem Firmengelände in der Straße Dettenried den Lkw eines 46-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 600 Euro entstand.

Ellenberg: Wildunfall

Auf der Landesstraße 2220 zwischen Ellenberg und Wört erfasste eine 26-Jährige am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr mit ihrem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde im weiteren Verlauf gegen den entgegenkommenden Pkw VW einer 64-Jährigen geschleudert, wobei an deren Fahrzeug erheblicher Sachschaden entstand. Insgesamt wird der bei dem Unfall entstandene Schaden auf ca. 10.500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte eine 42-Jährige am Dienstagmittag gegen 14 Uhr mit ihrem Pkw Renault einen in der Klostersteige stehenden Klein-Lkw, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montag zwischen 13 Uhr und 13.35 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter den Pkw eines 48-Jährigen, der in diesem Zeitraum in der Werrenwiesenstraße abgestellt war.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht II

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 60-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13 Uhr verursachte, als er beim Ausparken seines Pkw ein in der Lorcher Straße abgestelltes Fahrzeug beschädigte. Der Unfallverursacher fuhr zunächst davon, kehrte aber während der Unfallaufnahme zurück.

Böbingen: Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Montag, 25.01. und Freitag, 12.02. durchtrennten Unbekannte an einem Neubau in der Graf-von-Stauffenberg-Straße zwei Kabel, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrszeichen beschädigt

Mit seinem Pkw VW beschädigte ein 59-Jähriger am Montagabend zwischen 18 Uhr und Mitternacht ein Verkehrszeichen, welches auf der Kreisstraße 3268 zwischen Großdeinbach und Wetzgau aufgestellt ist. Der 59-Jährige fuhr weiter ohne den Unfall zu melden. Da jedoch an der Unfallstelle das Kennzeichen seines Fahrzeuges aufgefunden wurde, konnte er rasch ermittelt werden. Der von ihm verursachte Schaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 18-Jähriger seinen Pkw Skoda am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr auf der Lorcher Straße anhalten. Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Schaden von rund 1000 Euro entstand.

Heubach: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstag, 18.02. zwischen 17 Uhr und 20 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als er den Pkw Ford einer 25-Jährigen beschädigte, der auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt war. An dem beschädigten Fahrzeug wurden gelbe Farbantragungen festgestellt, die höchstwahrscheinlich vom Verursacherfahrzeug stammen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Ellwangen: 1500 Euro Schaden

Auf der Rastanlage Ellwanger Berge streifte ein 50-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16.25 Uhr mit seinem Lkw einen geparkten Sattelschlepper, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Lorch: Fahrzeug durch Holzlatten beschädigt

Am Dienstagmorgen befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw Seat die B 29, wo sie zwischen den Anschlussstellen Waldhausen und Lorch West über mehrere Holzlatten fuhr, die von einem bislang unbekannten Fahrzeug verloren wurden. Am Pkw der jungen Frau entstand Sachschaden, über dessen Höhe bislang keine Angaben gemacht werden können.

Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell