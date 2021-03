Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kurzzeitige Störungen bei der telefonischen Erreichbarkeit der Polizei Oldenburg - Notruf nicht betroffen +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, den 11.03.2021, sind bei der Polizei Oldenburg mit Sitz am Friedhofsweg Wartungsarbeiten an der Telefonleitung erforderlich. Hierdurch kann es in der Zeit von 08.00 - 12.00 Uhr kurzzeitig zu Störungen bei der Erreichbarkeit über die Amtsnummer 0441 - 7900 kommen.

In dringenden Fällen ist bei einer Störung die Polizeiwache an der Wallstraße über die 0441 - 7904215 erreichbar. Der Notruf ist von der Wartung nicht betroffen und steht uneingeschränkt zur Verfügung.

