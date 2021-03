POL-OL: +++ Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung von Bargeld +++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Die Polizei Oldenburg sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer bisher unbekannten Frau.

Bereits am 13.02.2021 betrat eine 62-Jährige Oldenburgerin eine Bankfiliale in der Nadorster Straße. Die Geschädigte nahm an einem Geldautomaten eine Abhebung vor und legte das Bargeld in eine mitgeführte Geldtasche. Anschließend begab sich die Oldenburgerin zu einem Kontoauszugsdrucker und vergaß dort die gefüllte Geldtasche. Dieses nutzte die Täterin aus, die kurz danach die Filiale betrat, und steckte die Geldtasche ein. Bei den Ermittlungen zu dem Diebstahl setzt die Polizei nun auf die Mithilfe der Öffentlichkeit. Bei der Tat konnten Videoaufnahmen der Täterin erstellt werden. Demnach handelt es sich um eine Frau, die bekleidet mit einem gelb / beigen Wintermantel ist und eine auffällig rote Mütze / Schal trägt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg hat das Amtsgericht Oldenburg nun die Veröffentlichung der Fotos angeordnet. Wer kennt die abgebildete Person? Zeugenhinweise werden von der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen (165681)

