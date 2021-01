Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrrad- und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet (90/2601)

Speyer (ots)

26.01.2021, 18:30 - 19:30 Uhr

Am Dienstag führte die Polizei Speyer im Zeitraum 18:30 - 19:30 Uhr Fahrradkontrollen im Bereich St.-Guido-Stifts-Platz durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrrädern. Im Rahmen der Kontrollen konnten insgesamt drei Radfahrer festgestellt werden, die trotz Dunkelheit unbeleuchtet unterwegs waren. Diese wurden verwarnt. Zudem wurden den Radfahrern in einem verkehrserzieherischen Gespräch die Folgen ihres Fehlverhaltens aufgezeigt. Weiterhin kam es zur Beanstandung eines Radfahrers, der während der Fahrt sein Mobiltelefon nutze.

Neben Fahrradkontrollen wurden zudem Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Bei diesen kam es zu insgesamt fünf Beanstandungen. Ein Pkw wies Beleuchtungsmängel auf, in drei Fällen wurde der Führerschein nicht mitgeführt, einmal fehlte ein Warndreieck im Fahrzeug.

