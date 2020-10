Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Motorrollerfahrer leicht verletzt; Asperg: Wohnungseinbruch

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Oberstenfeld: Motorrollerfahrer leicht verletzt

Der 79-jährige Fahrer eines Motorrollers hat sich am Freitag gegen 9:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße leichte Verletzungen zugezogen. Ein 20-jähriger Autofahrer war mit seinem BMW von Beilstein kommend auf der Landesstraße unterwegs und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. An der Kreuzung fanden Arbeiten statt und aufgrund eines Baustellenfahrzeugs konnte der 20-Jährige die Ampel nicht richtig sehen. In der Annahme, Grün zu haben, fuhr er weiter und stieß mit dem 79-Jährigen zusammen, der von der Bahnhofstraße in Richtung Beilstein fahren wollte. Der Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Asperg: Wohnungseinbruch

Am westlichen Ortsrand von Asperg hat ein unbekannter Täter zwischen Donnerstag 16:00 Uhr und Freitag 7:00 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses aufgehebelt und anschließend die Räume durchsucht. Ob ihm Diebesgut in die Hände gefallen ist, steht derzeit noch nicht fest. Personen, die im Wohngebiet rechts der Möglinger Straße Richtung Möglingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell