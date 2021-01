Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrraddiebstahl mit "Happy End" (61/2501)

Speyer (ots)

25.01.2021, 19:15 Uhr

Überaus glücklich schätzen durfte sich ein 14-Jähriger, der sein Fahrrad während eines Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in der Maximilianstraße am Montag gegen 19:15 Uhr unverschlossen abstellte. Nach seinem Einkauf musste er mit Entsetzen feststellen, dass sein Fahrrad während seiner ca. 5-minutigen Abwesenheit entwendet worden war. Diesen Umstand sowie eine detaillierte Beschreibung seines Fahrrads, teilte er einer Polizeistreife mit, die zu diesem Zeitpunkt gerade an dem Markt vorbeifuhr. Die Polizeibeamten begaben sich sodann umgehend auf die Fahndung nach dem entwendeten Fahrrad. In der Wormser Straße wurden sie fündig. Dort konnte ein 20-Jähriger aus Speyer auf dem gestohlenen Rad festgestellt werden. Dieser versuchte zwar noch kurzzeitig "das Weite" zu ergreifen, konnte aber letztlich kontrolliert werden. Das Fahrrad wurde wieder an den überglücklichen 14-Jährigen ausgehändigt. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl.

