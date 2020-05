Feuerwehr Dorsten

FW-Dorsten: +++ Anbau in Brand geraten +++

Dorsten-Rhade, Hoonkesweg, 28.05.2020, 08:33 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Dorsten wurde am heutigen Morgen zu einer unklaren Rauchentwicklung auf der Erler Straße gerufen. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle bekam der Einsatzleiter durch die Kreisleitstelle in Recklinghausen detailliertere Informationen über einen möglichen Dachstuhlbrand auf dem Hoonkesweg. Daraufhin wurden weitere Einsatzmittel alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle brannte ein Anbau. Der Brand hatte bereits auf das Wohngebäude mit Garage und ein Nachbargrundstück übergegriffen. Durch den Einsatz mehrerer Strahlrohre konnte er allerdings zügig eingedämmt, eine Propangasflasche gekühlt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Brandursachenermittlung obliegt der Polizei. Im Einsatz befanden sich neben der Hauptamtlichen Wache die Löschzüge Wulfen, Lembeck und Rhade. (DH)

