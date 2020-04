Feuerwehr Dorsten

FW-Dorsten: Person Wasserrettung Blauer See

Dorsten-Holsterhausen, Luisenstraße, 29.04.2020, 14:11 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Dorsten wurde in den heutigen Mittagsstunden zum Blauen See gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich eine Person aus unbekannten Gründen im eiskalten Wasser. Ersthelfer sicherten sie bereits mit einem Kanu. Die Feuerwehr unterstützte die Maßnahme mit einem Rettungsboot und brachte sie erfolgreich an Land. Die stark unterkühlte Person wurde anschließend vom Rettungsdienst der Feuerwehr Dorsten einem Krankenhaus zugeführt.

Im Einsatz befanden sich die Hauptamtliche Wache, die Taucherstaffel und der Löschzug Hervest I. (DH)

