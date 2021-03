Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Ermittlungen nach Todesfall in Delmenhorst +++

Oldenburg (ots)

Nach dem tragischen Unglücksfall, der sich am Freitagabend in Delmenhorst ereignet hat, kommt es derzeit vermehrt zu Presseanfragen, sowohl bei der Polizei in Delmenhorst und Oldenburg, als auch bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg.

Zur Klärung der Todesursache ist eine Obduktion des Verstorbenen angeordnet worden. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses können die Ermittlungsbehörden keine weiteren Informationen bekannt geben. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten diesbezüglich um Verständnis.

