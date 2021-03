Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 19-Jähriger nach Unglücksfall verstorben +++

Oldenburg (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 6. März 2021, 13.01 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4856821

Der 19-Jährige, der am Freitag im Gewahrsamsbereich der Polizei Delmenhorst kollabiert war, ist am Samstagabend in einem Oldenburger Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen zur Todesursache werden durch Beamte der Oldenburger Polizei geführt.

