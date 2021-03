Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfallflucht A 29

Oldenburg (ots)

Am 05.03.2020 um 12.35 Uhr befährt ein roter Kleinwagen auf dem Überholfahrstreifen die A 29 kurz vor Varel in Richtung Wilhelmshaven. Plötzlich schert der weiße Transporter, der gerade überholt wird, aus und drückt den roten Kleinwagen in die Mittelleitschutzplanke. Anschließend flüchtet der Transporterfahrer, ohne sich um die Unfallschäden und die leicht verletzten Insassen des roten Kleinwagens zu kümmern. Durch weitere Verkehrsteilnehmer kann dieser Unfall beobachtet und das Kennzeichen des Unfallfahrers notiert werden. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

