Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Brand auf Recyclinghof mit stärkerer Rauchentwicklung +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

++ Brand eines Müllberges auf Recyclinghof mit stärkerer Rauchentwicklung und Rundfunkdurchsage ++

Am Donnerstagmittag den 04.03.2021 kam es zu einem Brand auf einem Recyclinghof an der Viktoriastraße in Oldenburg. Hier ist aus bislang ungeklärter Ursache, vermutlich aber durch Selbstentzündung, ein Müllberg aus gemischten Gewerbeabfällen mit einem Gesamtgewicht von ca. 30 Tonnen in Brand geraten. Hierdurch und durch die Löscharbeiten der Feuerwehr kam es zu einer stärkeren Rauchentwicklung, weshalb die Bürger im Stadtteil Osternburg wegen der Geruchsbelästigung durch eine Rundfunkdurchsage aufgefordert wurden ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Schadstoffe wurden nicht gemessen. Insgesamt dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden, welche durch zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Oldenburg, sowie jeweils ein Löschzug der freiwilligen Feuerwehr Osternburg und Ofenerdiek durchgeführt wurden. Während der Löscharbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Stedinger Straße und Holler Landstraße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell