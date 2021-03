Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ WESTERSTEDE; Firmeneinbruch, Tatverdächtiger festgenommen ++

Am 04.03.2021 gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei Westerstede ein Einbruch in eine KfZ.-Firma in Westerstede, Burgstraße, mitgeteilt. Eine Überprüfung der Firmenräume und eine Absuche des Geländes durch mehrere Streifenwagenbesatzungen erbrachte zunächst keine Erkenntnisse zu möglichen Tatverdächtigen. Allerdings konnte nach geraumer Zeit der Fahrer eines Transporters überprüft werden, der vom Firmengelände wegfuhr. Der 23 Jahre alte Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und wegen anderer Eigentumsstraftaten bereits aufgefallen war, wurde daraufhin genauer überprüft. In dem Transporter befanden sich Gegenstände (u.a. Taschenlampen), die aus den Geschäftsräumen der KfZ-Firma stammten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und heute Mittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einer Haftrichterin des Amtsgerichts Westerstede vorgeführt.

