Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Vermisste Seniorin nach kurzer Suche aufgefunden +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstagabend wurde eine 92-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Westerstede als vermisst gemeldet. Die auf einen Rollator angewiesene Frau war am Abend früh zu Bett gegangen, welches sie aber wenig später unbemerkt wieder verlassen hatte. Mitarbeitende des Seniorenheims suchten im Gebäude, währenddessen Polizeibeamte der Polizei Westerstede ihre Suche auf das umliegende Gelände und den Innenstadtbereich konzentrierten. Insbesondere mit Blick auf die nächtlich weiterhin niedrigen Temperaturen besteht bei der Suche nach vermissten älteren oder gesundheitlich beeinträchtigten Personen eine besondere zeitliche Dringlichkeit. In diesem Fall wurde die vermisste 92-Jährige zum Glück wohlbehalten in dem Bett einer anderen Bewohnerin aufgefunden. Die Polizei Westerstede möchte trotzdem die dringende Bitte äußern, wenn augenscheinlich orientierungslose und hilfsbedürftige Personen alleine umherlaufend gesehen werden, sich umgehend telefonisch auf der Wache (04488/833-0) der Polizei Westerstede zu melden.

