Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Diebstahl aus Wohnung falscher Wasserwerke

Oldenburg (ots)

Wie erst am 01.03.21 angezeigt wurde, gab es am Dienstag, 23.02.21 einen Gelddiebstahl aus einer Wohnung in Bad Zwischenahn, Seerosenweg. Gegen 15:00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines Mehrparteienhauses am Seerosenweg in Bad Zwischenahn. Nach dem Öffnen stellte sich eine Person als Mitarbeitender der Wasserwerke vor. Man müsse die Leitungen überprüfen. Man solle ins Badezimmer gehen und den Wasserhahn aufdrehen. Nachdem 'alles in Ordnung' gewesen wäre, habe man die Wohnung wieder verlassen. Später wurde festgestellt, dass aus der Handtasche, die im Flur abgelegt war, das Portmonee mit einem geringen Bargeldbetrag fehlte. Während man im Badezimmer das Wasser laufen ließ, dürfte eine zweite Person unbemerkt mit in die Wohnung gekommen sein und das Portmonee entwendet haben. Die Person, die mit in der Wohnung war, wird wie folgt beschrieben: männliches Aussehen, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, Bartträger, dunkle Haare; bekleidet mit schwarzer Jacke und Kappe. Zeugen, die am Nachmittag des 23.02.21 im Bereich Seerosenweg verdächtige Personen bemerkt haben sollten, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270, in Verbindung zu setzen. Es wird nochmals darauf hingewiesen, keine fremden Personen einzulassen. Im Zweifel Ausweis verlangen und bei der angeblichen Firma anrufen. Zudem sollte nach Einlass immer die Wohnungstür hinter sich verschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell