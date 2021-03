Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht: Unbekannte Täter zerkratzen den Lack an einem PKW.

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 28.02.21, 22:00 Uhr, bis 01.03.21, 07:15 Uhr, wurde an einem PKW Mercedes Kombi, der in Edewecht auf einem Parkstreifen an der Hauptstraße, kurz vor der Einmündung Rathausstraße abgestellt war, der Lack zerkratzt. Unbekannte Täter zogen mit einem spitzen Gegenstand Kratzer um das gesamte Fahzeug herum und verursachten Kratzer auf dem Fahrzeugdach und der Motorhaube. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Edewecht unter der Telefonnummer 04405 925960 in Verbindung zu setzen.

