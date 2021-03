Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Sattelzugfahrer verursacht Unfall mit 2,3 Promille und leistet anschließend Widerstand gegen die Polizeibeamten +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 28.02.2021, kam es gegen 15.00 Uhr auf der A 28 Richtungsfahrbahn Leer im Bereich des Autobahndreiecks West zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Der auf dem Hauptfahrstreifen befindliche Sattelzug scherte unvermittelt nach links aus, so dass ein im Überholvorgang befindlicher Pkw trotz Bremsung und Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Es entstanden insgesamt Schäden i.H.v. ca. 3000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem litauischen Lkw-Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,3 Promille festgestellt. Nach Verbringung zur Polizeidienststelle wehrte er sich gegen die Blutentnahme, so dass neben dem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt wird. Zudem konnten bei der Auswertung seiner Lenk- und Ruhezeiten mehrere bußgeldbewährte Verstöße festgestellt werden und es lag eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung vor. Die vom Richter angeordnete Sicherheitsleistung wurde entrichtet und von der Firma des Fahrers ein Ersatzfahrer gestellt.

