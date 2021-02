Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Westerstede: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt++

Oldenburg (ots)

Am Samstagnachmittag gg. 15:00 Uhr kam es in Westerstede zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Eine 18jährige Westerstederin befuhr mit ihrem Pkw die Poststraße in Richtung Kuhlenstraße. An der Einmündung hielt sie verkehrsbedingt an, um danach rechts abzubiegen. Sie übersah dann beim Anfahren aber die für sie von rechts kommende, 78jährige Fahrerin eines Pedelec. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Radfahrerin, die keinen Helm trug, stürzte. Bei dem Sturz zog sie sich Kopfverletzungen zu. Die Westerstederin wurde mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik gebracht, wo sie stationär verblieb. Nach ersten Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

