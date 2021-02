Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer in Edewecht aus dem Verkehr gezogen+++

Oldenburg (ots)

Gleich zwei alkoholisierte Fahrzeugführer wurden am Samstag, dem 27.02.2021, in der Gemeinde Edewecht durch die Polizei Bad Zwischenahn aus dem Verkehr gezogen. Am Nachmittag gegen 15:40 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung in Edewecht, Ortsteil Jeddeloh I, ein in Richtung Klein Scharrel fahrender PKW VW Tiguan aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Der PKW wurde schließlich zur Verkehrskontrolle gestoppt und bei dem 27jährigen Fahrzeugführer merklicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Noch vor Ort wurde eine Atemalkoholkonzentration von 3,08 Promille festgestellt. Gegen 22:20 Uhr fiel im Edewechter Industriegebiet einer anderen Funkstreifenwagenbesatzung ein VW Kleintransporter aufgrund von Schlangenlinien auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei der 30jährigen Fahrzeugführerin eine Atemalkoholkonzentration von 1,64 Promille festgestellt. Bei beiden alkoholisierten Fahrzeugführern wurden Blutprobenentnahmen durchgeführt, die Führerscheine beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell