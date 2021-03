Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche und Sachbeschädigung +++

Oldenburg (ots)

Auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes an der Alexanderstraße kam es in der Zeit zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntagmorgen zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Die unbekannten Täter hatten gewaltsam das Vorhängeschloss des Eingangstores aufgebrochen und konnten so in den Lagerraum eindringen. Dort entwendeten sie Elektrowerkzeuge verschiedener Hersteller und weiteres Werkzeug im Gesamtwert von über 3000 Euro. Die Diebe konnten unerkannt flüchten. (236342)

Ebenfalls am vergangenen Wochenende stiegen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Bloherfelder Straße ein. Im Zeitraum von Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagvormittag hebelten die Diebe die Wohnungstür auf und ließen eine Geldbörse, Bargeld und Medikamente mitgehen. (237985)

Bereits in der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag und Samstagvormittag kam es auf einem Sportplatz an der Lagerstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter hatten die Rasenfläche offenbar mit einem Kraftfahrzeug befahren und dort tiefe Reifenspuren hinterlassen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. (233258)

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell