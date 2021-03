Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mit 1,42 Promille auf der Autobahn unterwegs +++

Oldenburg (ots)

Polizeibeamte zogen bereits am vergangenen Montag einen 32-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr. Der Mann war erheblich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Kontrolle durch die Polizei brachte noch weitere Verstöße ans Tageslicht.

Ein Zeuge hatte sich am Montag gegen 17.30 Uhr über Notruf bei der Polizei gemeldet. Auf der A28 sei ihm Fahrzeug aufgefallen, dessen Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und Schlangenlinien in Richtung Bremen unterwegs war. Der Zeuge befinde mit seinem eigenen Fahrzeug direkt dahinter.

Zeigleich stellten Beamte der Autobahnpolizei Oldenburg, die am Autobahndreieck Oldenburg-West gerade eine Geschwindigkeitsmessung durchführten, einen Renault Twingo fest, dessen Fahrer mit 148 statt den erlaubten 100 km/h fuhr. Es handelte sich offenbar um denselben Pkw, der von dem Zeugen gemeldet worden war.

Die Besatzung eines Streifenwagens traf das beschriebene Fahrzeug kurz darauf an der Anschlussstelle Kreyenbrück an und forderte den Fahrer auf, dem Streifenwagen zu folgen. Auf dem Pendlerparkplatz am Müllersweg erfolgte schließlich die Kontrolle von Fahrer und Fahrzeug.

Der 32-Jährige, der sich gegenüber den Beamten sehr respektlos und unkooperativ verhielt, wurde einem Alkoholtest unterzogen. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,42 Promille an. Die Überprüfung seiner Personalien führte zu dem Ergebnis, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auch das Fahrzeug entsprach nicht den Vorschriften: An dem Twingo waren Kennzeichen angebracht, die für einen anderen Pkw ausgegeben waren.

Neben der Trunkenheitsfahrt und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis ermitteln die Beamten nun auch wegen Kennzeichenmissbrauchs und Straftaten gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz. (241972)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell