Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++Taschendiebe in Supermärkten++

Oldenburg (ots)

Seit Februar wurden bei der Polizei Rastede drei Taschendiebstähle angezeigt, die sich in verschiedenen Rasteder Verbrauchermärkten/Discounter ereignet haben. Die letzte Tat geschah am 04.03.2021 in einem Markt an der Raiffeisenstraße. Ziel der Täter waren in allen Fällen die Geldbörsen der Kunden, die sich in Jacken- oder Handtaschen befanden. Die bislang unbekannten Täter erlangten durch diese Diebstähle mehrere hundert Euro Bargeld, Ausweispapiere, sowie Kredit- und Bankkarten. Aus früheren, gleichgelagerten Fällen ist bekannt, dass die Täter unmittelbar nach der Tat den nächsten Geldausgabeautomaten aufsuchten und mit den gestohlenen Scheck- oder Kreditkarten die Konten der Opfer "plünderten". Das war möglich, weil sich in den Geldbörsen oftmals die entsprechende PIN der Scheckkarten befand.

Die Polizei rät daher:

- Führen Sie an Bargeld und Zahlungskarten nur das Notwendigste mit

sich

- Bewahren Sie niemals Zahlungskarten und PIN gemeinsam auf - Führen Sie Bargeld, Ausweise und Zahlungskarten körpernah mit sich (Brustbeutel, Gürteltasche) und möglichst NICHT in den Außentaschen Ihrer Jacke, sondern in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer verschlossen und mit der Verschlussseite zum Körper oder klemmen Sie sich die Tasche unter den Arm - Stellen oder legen Sie Ihre Tasche nie unbeaufsichtigt ab-auch nicht in Ihren Einkaufswagen! - Achten Sie auf Personen, die eine Enge provozieren - Die Täter zeigen sich oftmals freundlich und nutzen die Hilfsbereitschaft der Opfer aus.

Sollten Sie dennoch Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein, lassen Sie sämtliche Karten SOFORT sperren -Sperrnotruf: 116116 und informieren Sie umgehend die Polizei. Weitere Tipps und Hinweise unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell