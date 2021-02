Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Flaschendrehen zieht Bußgeldanzeige nach sich

Kaiserslautern (ots)

Zehn Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren haben am frühen Montagabend in der Mühlstraße Flaschendrehen gespielt. Anwohner riefen bei der Polizei an, weil aus der Gruppe mutmaßlich Glasflaschen geworfen wurden. Zerborstene Flaschen oder Sachbeschädigungen konnten die Beamten nicht feststellen. Die Kinder und Jugendlichen versicherten, dass sie Flaschendrehen spielten. Weil sie sich allerdings nicht an die Regeln - und in diesem Fall sind die aktuellen Corona-Regeln gemeint - gehalten haben, wurde allen ein Platzverweis erteilt. Nach der 15. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz dürfen sich Personen aus einem Hausstand mit höchstens einer Person eines weiteren Hausstands treffen. Weil allerdings sechs der Kinder und Jugendlichen aus unterschiedlichen Haushalten kommen, leiteten die Beamten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an die Stadtverwaltung weiter.

"Beim Flaschendrehen wird im geselligen Kreis eine leere Flasche gedreht, um anhand der Richtung, in die die Öffnung des Flaschenhalses letztlich zeigt, denjenigen durch Zufall zu bestimmen, der als Nächster an der Reihe ist, etwas Bestimmtes zu tun. Üblicherweise wird vorher festgelegt, was derjenige dann machen soll. Der Gewählte darf dann als Nächster die Flasche drehen." (Quelle: Wikipedia) |erf

