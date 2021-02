Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unrat unerlaubt entsorgt und angezündet

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Hinter dem Post-Verteilzentrum in der Zeppelinstraße brannte am Montagnachmittag Müll. Unbekannte hatten dort hauptsächlich Kleidungsstücke und Verpackungsmaterial an einem Feldweg illegal entsorgt. Die Polizei geht davon aus, dass der Unrat absichtlich angesteckt wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell