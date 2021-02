Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Lastwagen streift parkendes Auto

Kaiserslautern (ots)

Fahrerflucht begann ein unbekannter Fahrzeugführer, der in der Erlenstraße ein parkendes Auto beschädigte. Der Land Rover parkte von Sonntag auf Montag am Straßenrand. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein Lastwagen das Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigte. Auf mindestens 2.000 Euro schätzen die Beamten den Schaden. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist in der Nacht zum Montag Verdächtiges zwischen Kanal- und Altenwoogstraße aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell