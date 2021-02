Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkplatzstreit

Kaiserslautern (ots)

Zwischen zwei Männern ist es am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Merkurstraße zu einem handfesten Streit gekommen. Auslöser der Streitigkeiten wer, dass ein 38-Jährige seinem 56-jährigen Kontrahenten den Parkplatz wegschnappte. Daraufhin beschwerte sich der 56-Jährige und schlug dem 38-Jährigen die Autotür gegen das Bein. Dieser wiederum stieß seinen Kontrahenten in den Rücken, sodass dieser hinfiel und sich eine Schürfwunde am rechten Knie zuzog. Eine Zeugin des Ganzen rief die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung. |elz

