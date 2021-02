Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche im Auto = keine gute Idee!

Kaiserslautern (ots)

Dass es keine gute Idee ist, die Handtasche im Auto zurückzulassen, musste eine Frau aus dem Stadtgebiet am Montag auf die unangenehme Art "lernen". Diebe nutzten die kurze Abwesenheit der Dame aus, schlugen an dem Pkw eine Scheibe ein und stahlen die Tasche.

Wie die 71-Jährige am frühen Nachmittag der Polizei meldete, hatte sie ihren Citroen Kaktus gegen 12.50 Uhr in der Kantstraße in Höhe des Hauses Nummer 87 abgestellt und war ausgestiegen; die Handtasche ließ sie im Wagen liegen. Als die Frau etwa 30 Minuten später zum Fahrzeug zurückkam, war eine Scheibe kaputt und die Tasche weg.

Zusammen mit der Handtasche erbeuteten die Täter auch die Brieftasche, Bargeld, den Führerschein und den Personalausweis der 71-Jährigen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Gescheitert sind Autoaufbrecher hingegen im Keltenweg. Hier stellte ein Anwohner am Montagabend fest, dass sich unbekannte Täter an seinem Hyundai zu schaffen gemacht haben. Es gelang ihnen aber nicht, den Wagen zu öffnen. Gestohlen wurde nichts - allerdings richteten die Täter Schaden am Fahrzeug an, der auf 400 Euro geschätzt wird. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und Montagabend 19 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

