Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe greifen zu

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine 68-Jährige ist am Montag in einem Einkaufsmarkt in der Danziger Straße Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Eine junge Frau stolperte gegen ihren Einkaufswagen. Später bemerke sie, dass ihre Tasche halb geöffnet war und der Geldbeutel fehlte. Darin befanden sich Ausweise, Bank- und Kreditkarten sowie Bargeld. Von den Tätern fehlte jede Spur. Bevor die Seniorin ihre Karten sperren lassen konnte, wurden von ihrem Bankkonto insgesamt 3.000 über einen Geldautomaten abgebucht.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

