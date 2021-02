Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wann und wie ist die Jacke verschwunden

Kaiserslautern (ots)

Einen etwas rätselhaften Diebstahl hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Dienstag der Polizei gemeldet. Nach Angaben des 29-Jährigen war seine Jacke mitsamt Geldbeutel aus dem Eingangsbereich seiner Wohnung in der Feuerbachstraße gestohlen worden. Allerdings war sich der Mann sicher, dass die Tür zu seiner Erdgeschosswohnung verschlossen war. Er selbst hatte die Tür mit zusätzlichen Sicherheitsvorrichtungen nachgerüstet. Spuren eines Aufbruchs waren nicht zu entdecken. Wann oder wie jemand überhaupt in die Wohnung eingedrungen sein könnte, blieb deshalb unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

