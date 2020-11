Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen-Einbruch in Feuerwehr- Rettungswache

BönenBönen (ots)

Am Samstagmorgen, 07.11.2020, in der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 04.50 Uhr, wurde die Abwesenheit der Rettungswagenbesatzung dazu genutzt, in das Gebäude der Feuerwehr- Rettungswache in der Bachstraße einzubrechen. Bei der Rückkehr des Rettungsteams wurde das Offenstehen der Eingangstür bemerkt. Diese wurde offensichtlich gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Kamen, 02307/921-3220, in Verbindung zu setzen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell