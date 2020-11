Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Firmeneinbruch und Tresordiebstahl durch DNA-Spuren

BergkamenBergkamen (ots)

Nach einem Einbruch in eine Firma in der Marie-Curie-Straße in Bergkamen im Oktober 2019 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4392688), bei dem ein Tresor samt Inhalt gestohlen wurde, hat die Polizei durch DNA-Spuren, die im Rahmen der Tatortaufnahme gesichert wurden, einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen 55-jährigen Mann aus Hamm, der bereits seit Januar 2020 wegen anderer Eigentumsdelikte in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht ist. Auf den Beschuldigten kommt nun ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts eines besonders schweren Fall des Diebstahls zu. Die Ermittlungen dauern an.

