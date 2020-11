Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Junge Frau in den eigenen vier Wänden beraubt - Täter entkommen - Polizei sucht Zeugen

WerneWerne (ots)

Zu einem Raubdelikt ist es am Montagabend (02.11.2020) in Werne gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter haben gegen 19.45 Uhr an der Tür einer jungen Frau in der Straße Sim-Jü geklingelt. Einer der Täter war mit einem Schraubenzieher bewaffnet. Als die junge Frau öffnete, schoben die zwei Männer sie gewaltsam zurück. Während der eine Täter die Wernerin bewachte, durchsuchte der andere Täter das Haus. Mit einem vierstelligen Bargeldbetrag entkamen die Männer.

Die Geschädigte, die unverletzt blieb, beschrieb die beiden Täter wie folgt:

1. Person

- 20-25 Jahre - Ca. 175 cm - Schwarze Winterjacke, schwarze Turnschuhe, schwarze Maske - Ungepflegte Augenbrauen - Dünne Statur - Dunkler Teint - Akzentfreies Deutsch

2. Person

- 20-25 Jahre - Ca. 175 cm - Weiße Jogginghose, roter Kapuzenpullover, dunkle Mund-Nasen-Bedeckung - Dünne Statur - Helle Haut - Osteuropäischer Akzent

Die Polizei sucht Zeugen, die die beiden Männer gesehen haben oder Angaben zum Raub machen können. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

