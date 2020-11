Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verdächtige "Person" auf dem Dach löst kuriosen Polizeieinsatz aus

UnnaUnna (ots)

Eine verdächtige "Person" hat am Montagmorgen (02.11.2020) gegen 07.30 Uhr einen skurrilen Polizeieinsatz in Unna ausgelöst. Eine Zeugin meldete der Leitstelle, dass ein Verwandter auf dem Dach eines Hauses in der Berliner Allee stehen würde. Wie sich vor Ort allerdings herausstellte, handelte es sich bei der "Person" nicht um den Verwandten der Melderin, sondern um eine Antenne. Weil der Verwandte laut der Zeugin ähnlich dünn sei wie eine Antenne, kam es in der Morgendämmerung zu der Verwechselung.

Das kuriose Ende dieses Einsatzes nimmt die Kreispolizeibehörde Unna zum Anlass, an die Bevölkerung zu appellieren, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig den Notruf zu wählen. Denn nicht immer liegt ein derartiger Irrtum vor wie heute Morgen an der Berliner Allee.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell