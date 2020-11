Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer schwer verletzt

HolzwickedeHolzwickede (ots)

Am 31.10.2020 (Sa.), gegen 18.10 Uhr, befuhr eine 51jährige Fahrzeugführerin aus Holzwickede die Buschstraße in Unna. Sie beabsichtigte an der Kreuzung Buschstraße / Kleistraße / Hillering / Billmericher Weg, über den Kreuzungsbereich weiter geradeaus in den Billmericher Weg zu fahren. Hierbei übersah sie einen 70jährigen Kradfahrer aus Schwerte, welcher den bevorrechtigten Hillering in Fahrtrichtung Kleistraße befuhr. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf der 70jährige Kradfahrer stürzte. Hierbei wurde er schwer verletzt. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verblieb. Das nicht mehr fahrbereite Krad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

