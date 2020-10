Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Wohnhaus - gesamtes Haus durchwühlt

KamenKamen (ots)

Am 30.10.2020 (Fr.), in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang in ein Wohnhaus in der Danziger Straße in Kamen. Nachdem sie über die Terrassentür einbrachen, wurde das gesamte Haus durchwühlt. Neben Bargeld und anderen Wertgegenständen wurden auch Kekse entwendet. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

