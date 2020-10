Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugen

WerneWerne (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 19. Oktober 2020 gegen 14.05 Uhr in der Straße Heckhof in Werne ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariat haben ergeben, dass ein Junge mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Porsche Macan gefahren ist und sich dann mit zwei weiteren Kindern (ein Junge und ein Mädchen), mit denen er unterwegs war, entfernt hat. Der Junge hat braune Haare, trug eine grüne Jacke, blaue Jeans und fuhr auf einem schwarzen Mountainbike mit Korb. Der andere Junge, ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs, ist blond, trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißen Streifen und blaue Jeans. Das Mädchen hatte einen roten Helm auf, trug eine blaue Jacke mit hellblauen Absetzungen und fuhr mit einem weißen Fahrrad mit zwei Körben vorne und hinten.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

