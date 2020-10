Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zwei Frauen belästigt - vorläufige Festnahme

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag sprach ein 22-Jähriger ohne festen Wohnsitz eine 48-Jährige aus Herten im Schloßpark an und verwickelte sie in ein Gespräch. Anschließend berührte er sie unsittlich und bedrängte sie. Die Frau rief die Polizei. Der Mann konnte im Schloßpark vorläufig festgenommen werden.

Kurz zuvor soll der 22-Jährige eine 31-Jährige aus Herten ebenfalls unsittlich im Schloßpark berührt haben.

