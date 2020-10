Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Angetrunken in den Gegenverkehr geraten

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Dorstener Straße sind am Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine 83-jährige Frau aus Haltern am See gegen 18.35 Uhr auf dem Weg nach Lippramsdorf in den Gegenverkehr geraten und dort mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Autofahrerina aus Haltern zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto der Seniorin in den Straßengraben, das Fahrzeug der 49-Jährigen kam an einem Baum zum Stehen. Beide Fahrerinnen sowie der 17-jährige Sohn der 49-Jährigen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die 83-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Wie sich herausstellte, war die 83-Jährige offensichtlich angetrunken gefahren. Im Krankenhaus wurde ihr deshalb eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell