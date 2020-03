Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vorstellung der Traffic Enforcement Group

Nürburgring (ots)

Am 24.03.2020 um 15:45 Uhr stellt die Polizeidirektion Mayen am Nürburgring die neu gegründete "Traffic Enforcement Group" (TEG) vor. Hierbei handelt es sich um einen Kontrolltrupp von speziell geschulten Polizistinnen und Polizisten, die zukünftig schwerpunktmäßig Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in den Handlungsfeldern "Raser und Poser", "Motorisierter Zweiradverkehr" sowie "Alkohol und Drogen" im Dienstgebiet der PD Mayen durchführen. Neben einer Kurzvorstellung der TEG wird eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierzu werden alle Pressevertreter herzlich eingeladen. Die Kurzvorstellung findet in der Business°Lounge im Ring°Boulevard des Nürburgrings statt. Um schriftliche Anmeldung bis zum 18.03.2020 an pdmayen@polizei.rlp.de wird gebeten.

