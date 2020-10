Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Einfamilienhaus - Nachbarn bemerken Taschenlampe

HolzwickedeHolzwickede (ots)

Am 30.10.2020 (Fr.), gegen 18:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher Zugang in ein Einfamilienhaus in der Straße "Carolinenallee" in Holzwickede. Der Täter verschaffte sich über die Terrassentür Zugang zum Haus und durchwühlte es. Nachbarn sahen das Licht einer Taschenlampe im Haus und anschließend eine männliche Person flüchten. Der Täter entkam in nördlicher Richtung. Beschreibung des Einbrechers: ca. 175 cm, männlich, sportliche Statur, ca. 20-30 Jahre alt, schwarze Jeans, Kapuzenpullover, dunkle Jacke, dunkler Rucksack. Es wurde Bargeld entwendet. Wer kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

