POL-UN: Schwerte - Neuwertiges E-Bike gefunden: Polizei sucht Eigentümer

SchwerteSchwerte (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (28.10.2020) an der Einmündung Am Elsebad/Buntspechtweg in Schwerte ein neuwertiges E-Bike gefunden, das seitdem noch nicht als gestohlen gemeldet worden ist. Es handelt sich um ein E-Bike "Hansa" mit schwarzem Rahmen, Typ "CR8 SR Suntour". An dem Fahrrad wurden Akku, Pedale und Sattel entfernt. Die Polizei geht von einer Straftat aus. Der Eigentümer wird gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

