Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegkontrollen

Schwegenheim/Germersheim (ots)

Am Dienstagvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Schulwegkontrollen im Bereich Schwegenheim und Germersheim durch. Bei einer Kontrolle vor Schulbeginn konnten in Schwegenheim insgesamt 27 Fahrzeuge kontrolliert werden. Bis auf ein nicht ausreichend gesichertes Kind gab es keine Beanstandungen. Bei einer Kontrolle der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim wurde zum Unterrichtsende das seit kurzem bestehende Durchfahrtsverbot der Elterntaxis überwacht. Hierbei ergaben sich zwei Verwarnungen. Die Kontrollen stießen bei den Eltern auf positive Resonanz.

